Treni, scioperi: trasferta a rischio per la finale-derby di Manchester in FA Cup

Manchester United e Manchester City in campo per la finale il 3 giugno a Wembley: il "tempismo" dello sciopero dei macchinisti dei treni crea disagi non da poco ai tifosi delle due squadre...

Molti appassionati di calcio saranno costretti ad abbandonare la finale di FA Cup poiché sono stati annunciati scioperi ferroviari per venerdì 2 giugno, il giorno prima che il Manchester City affronti il ​​Manchester United.

Diritto di sciopero sacrosanto, ma tifosi "punti sul vivo"

I tifosi di entrambe le squadre si sono rivolti ai social media per colpire il sindacato RMT per aver pianificato lo sciopero alla vigilia della prima finale di FA Cup tutta di Manchester, con entrambe le squadre della città in campo, che si terrà allo stadio di Wembley a Londra. "Sostieni pienamente il tuo diritto di sciopero ma non ti fai alcun favore con la selezione della data", ha scritto un tifoso del Manchester United, mentre un altro ha scritto che i suoi piani per il fine settimana sono stati "messi in dubbio".

Un tifoso del Manchester City ha descritto la decisione di scioperare il giorno prima della storica partita come "brutale", con molti tifosi che hanno già pagato i biglietti delle partite, i biglietti del treno e le camere d'albergo. Il sindacato dei macchinisti Aslef ha già annunciato l'intenzione di scioperare mercoledì 31 maggio e il giorno stesso della finale, sabato 3 giugno. I fan del Sussex del Manchester City FC Supporters Club devono spendere 40 sterline in più ciascuno per andare e tornare dalla partita di Wembley e alcuni sono stati costretti ad abbandonare del tutto i loro piani per assistere alla partita.

Tutti i pullman sono al completo, quindi il gruppo dovrà ricorrere ai taxi fino alla stazione più vicina con servizi di corsa che dista 40 miglia. "Non siamo contenti, ma non vogliamo perderci la partita, quindi stringiamo i denti", ha detto il segretario del club del Sussex di tifosi Citizens, ovvero Neil Doody. Tuttavia, non tutti i membri del gruppo possono permettersi il costo del viaggio oltre al biglietto per la partita stessa. "Non solo a causa dell'aumento dei prezzi per arrivare qui, ma perché i biglietti erano così costosi, alcuni fan hanno deciso che non vogliono andare", ha detto Doody. "Tutti i pullman sono prenotati - ho provato diverse compagnie", ha continuato Doody. “Ci sono molti tifosi del Manchester United in questa regione, e abbiamo anche la nostra giusta quota di tifosi del City. Ma non c'è spazio disponibile per i pullman".