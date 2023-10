Trnava blindata per il derby slovacco contro Bratislava: la Polizia minaccia arresti e Daspo

In considerazione del fatto che la partita è ad alto rischio , il comandante delle misure di sicurezza ha deciso di aumentare il numero di poliziotti che vigilano sul rispetto dell'ordine pubblico nelle strade della città. Tra gli ultras delle due squadre c'è sempre grande tensione, come conferma la foto grande di Pavol Machovič. Le strade attorno allo stadio rimarranno chiuse fino alla fine delle misure di sicurezza, che la polizia deciderà in base alla situazione. Potrebbero anche esserci altre limitazioni alla circolazione in città, soprattutto durante il trasferimento e lo spostamento dei tifosi.