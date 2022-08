Troppi disordini al derby di Copenaghen: la Polizia “Per il prossimo valutiamo le porte chiuse…”

"Il nostro dipartimento investigativo è al lavoro e sta sfruttando le opportunità disponibili in termini di videosorveglianza e dichiarazioni di testimoni. Sono state lanciate pietre contro i nostri agenti di polizia. Ci sarà un nuovo derby di Copenaghen tra due mesi, anche se la competenza sarà del distretto di polizia di Vestegnen. Quello che posso dire, basandomi su quanto accaduto a Copenaghen, è che ci sono state due partite in passato in cui le Divisionsforeningen avevano deciso che non ci dovrebbero essere spettatori in trasferta", ha detto Peter Dahl.

Per il futuro, in ogni caso, il graduato di Polizia non esclude misure più drastiche in occasione del derby al Parken e non in casa del Brøndby: "Abbiamo chiesto alla Polizia Nazionale di valutare legalmente se le forze dell'ordine hanno la possibilità, con la normativa vigente, di intervenire e dettare, ad esempio, che possano esserci solo spettatori di casa, o forse una limitazione generale al numero di spettatori. O, nel peggiore dei casi, che la partita debba essere giocata senza spettatori".