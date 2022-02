Tu vuoi fare l’universitario…Diego Forlan torna in campo a 42 anni!

L'ex stella della Liga Diego Forlan ha confermato di tornare a giocare all'età di 42 anni.

Redazione DDD

L'ex nazionale uruguaiano ha annunciato che aveva smesso nel 2018 dopo i periodi in Brasile, Giappone, India e Hong Kong negli ultimi anni della sua carriera. Forlan si è affermato come uno dei preferiti dai tifosi dopo essere arrivato in Spagna nel 2004 sulla scia di un periodo non brillante in Premier League con il Manchester United.

Diego Forlan ha segnato 54 gol in 106 partite di campionato con il Villarreal in tre stagioni, prima di passare all'Atletico Madrid nel 2007. Ha continuato a vincere l'Europa League e la Supercoppa Europea in quattro anni a Madrid insieme a un titolo di Copa America con l'Uruguay nel 2011. Dopo brevi periodi manageriali nel suo paese natale nel 2021, al Penarol e all'Atenas, ora ha deciso di tornare in campo. Forlan si presenterà nella Liga Universitaria de Deportes de Uruguay (Lega universitaria uruguaiana) nella stagione 2022 dopo essere entrato a far parte della squadra over 40 dell'Old Boys & Old Girls Club.

La lega ha accolto Forlan, via social, dopo la conferma, con il 42enne che ha dichiarato di voler tornare a giocare a calcio per "divertirsi e condividere tempo con gli amici, visto che non gioco a calcio dalla mia partita d'addio".