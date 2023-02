Turchia devastata e aiuti, Smirne: appello per acquistare i biglietti del derby che non c’è

Il derby manca da 7 anni e tifosi di Smirne fanno come se si giocasse: biglietti da comprare per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto

Redazione DDD

İzmir derbisi è il nome in turco del derby della città di Smirne, città di oltre 4 milioni di abitanti sulle coste dell'Egeo. Lo giocano le squadre di Göztepe e Karşıyaka SK, entrambe di Smirne. Quando le due squadre giocarono il 16 maggio 1981 mentre inseguivano il primo posto della Seconda Divisione turca, la partita attirò un pubblico di 80.000 persone. Il Guinness dei primati riconosce questa pietra miliare come un record mondiale per una partita di calcio di seconda divisione e The Guardian ha pubblicato un articolo intitolato "La più grande partecipazione di sempre ad una partita non di alto livello".

L'ultimo derby è stato giocato il 10 aprile 2016

Sette anni fa il Goztepe ha vinto 2-0 contro i rivali, ma da allora le due squadre non hanno più giocato nello stesso campionato. Adesso c'è uno scenario straziante. Dopo due terremoti di magnitudo 7.7 e 7.6 a Kahramanmaraş, il bilancio delle vittime è stato soffocante in Turchia, e i tifosi di Smirne, che dal primo giorno hanno iniziato a raccogliere aiuti, hanno lanciato un appello alle amministrazioni. I tifosi di Karşıyaka e Göztepe, che non possono affrontarsi dal 2016 perché giocano in diversi campionati di calcio, hanno chiesto che i biglietti fossero messi in vendita come se ci fosse un derby tra le due squadre per sostenere i cittadini colpiti dal terremoto.

Invitando le amministrazioni a preparare i biglietti digitali, le associazioni tifosi del Karşıyaka (UNİKSK) e il Göztepe UniForce hanno chiesto che i proventi della vendita dei biglietti fossero utilizzati per aiutare le vittime del terremoto. Nelle dichiarazioni congiunte dei tifosi, si legge:"È la nostra chiamata a Karşıyaka e Göztepe. Chiediamo che i biglietti digitali siano preparati come se ci fosse una partita, da offrire in vendita a entrambi i tifosi su Internet, e per la quota raccolta da donare all'Associazione AHBAP per essere utilizzato in aiuto ai terremotati. Andiamo alla partita per guarire insieme le ferite".