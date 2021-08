Tutta la Francia contro “il derby del Sud”: “Siete completamente folli”

Tutta la Francia insorge contro i fatti di Nizza. Il Marsiglia darà inizio ad una lunga battaglia legale, ma la condanna è unanime.

Il caos era allora totale sul prato. L'allenatore del Marsiglia Jorge Sampaoli, caliente, si è scontrato anche con membri della sicurezza e un membro dello staff del Nizza. In tribuna, forte anche la tensione tra i due presidenti, Pablo Longoria, per OM, e Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza. Le due squadre sono poi rientrate nei rispettivi spogliatoi, e gli arbitri sono entrati in riunione con lo staff e le forze dell'ordine per decidere la ripresa del match. Poliziotti in elmetto hanno poi occupato il prato. La partita è stata interrotta per più di un'ora e mezza, ma questo tipo di interruzione non rientra nel quadro delle interruzioni che interrompono automaticamente la partita come un'interruzione di corrente o un incidente meteorologico. Il presidente del Nizza ha annunciato alle 23:20 che le autorità pubbliche e la Lega volevano che la partita riprendesse per motivi di ordine pubblico. Ma il Marsiglia non ha voluto riprendere il gioco. Lo staff del Marsiglia, Sampaoli, in testa, ha aspettato in corridoio con il suo zaino, per lasciare lo stadio. E infine l'arbitro Mr. Bastien ha concluso l'incontro alle 23:50, dopo l'ufficializzazione del rifiuto dei marsigliesi, che non hanno voluto riprendere l'incontro nonostante l'ingiunzione degli arbitri. La partita dovrebbe quindi essere persa sul tappeto verde. “Abbiamo deciso di non riprendere il gioco per la sicurezza dei nostri giocatori. È già la seconda volta, l'abbiamo vissuta a Montpellier, abbiamo deciso di riprendere lì. Quello che è successo oggi è del tutto inaccettabile", ha detto Pablo Longoria a RMC. “Dobbiamo creare dei precedenti per il calcio francese. L'arbitro era con noi, ha confermato a Jorge Sampaoli e a me che la sicurezza non era garantita. La sua decisione è stata quella di interrompere la partita. La Lega ha deciso, per una questione di ordine pubblico, di riprendere il match. Questo non è accettabile per noi, motivo per cui abbiamo deciso di non riprendere la partita e di tornare subito a Marsiglia", ha aggiunto.