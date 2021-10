Ultime ore prima del derby delle Asturie: la Polizia pattuglia i bar di Oviedo

Polizia in movimento nella notte prima del derby di questa sera fra Real Oviedo e Sporting Gijon: perquisizioni e controlli, con obiettivi precisi...

Gli agenti delle unità di intervento della polizia (UIP) e dell'unità di prevenzione e reazione (UPR) hanno registrato ieri numerosi bar in diverse parti della città di Oviedo, proprio dove i tifosi di Oviedo si incontrano di solito per seguire le partite. L'obiettivo delle azioni di prevenzione della polizia è quello di massimizzare la sicurezza per il derby di stasera, Oviedo-Sporting Gijon, partita dichiarata ad alto rischio, anche se non ci sarà una trasferta organizzata ad Oviedo da parte dei tifosi dello Sporting.