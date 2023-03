Un anno dopo l’omicidio da derby a Salonicco: la mamma in aula grida “Animali!”

In aula mentre era in corso il processo per l'omicidio di suo figlio

Poco prima dello sfogo della madre di Alkis Kampanos, il medico legale e direttore del Laboratorio di Medicina Legale e Tossicologia dell'AUTH Leda - Kalliopi Kovatsis, in risposta alle domande degli avvocati difensori degli imputati, ha riportato in dettaglio le ferite che Alkis Kampanos aveva in testa, dopo l'attacco omicida di teppisti nella fatidica notte in via Theodorou Gazi a Salonicco.