Una rissa tra i tifosi del Saint-Étienne ha ritardato di 1 ora l’inizio della partita…

La seconda giornata di Ligue 2 è iniziata in maniera piuttosto movimentata: i tifosi del Saint-Étienne hanno inscenato una rissa tra loro sugli spalti, fatto che ha costretto a ritardare di 1 ora la partita sul campo del Rodez.

Non è la prima volta che in Francia ci sono momenti di vera tensione in campo. La seconda giornata di Ligue 2 è iniziata con uno sfortunato incidente nello scontro tra Rodez e Saint-Étienne, vinto 2-1 dai padroni di casa contro i Verts.