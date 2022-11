Ungheria, squalificato a vita per…aver estratto una pistola in campo

Il gesto è stato prontamente fotografato e messo in rete, inutile raccontare come il fotogramma sia diventato subito virale. Ad accorgersi per primo dell'immagine è stato il padre dell'arbitro che ha prontamente denunciato l'accaduto alla Federcalcio ungherese ed alla polizia.

La squalifica per il giocatore è stata esemplare: DASPO a vita. Sulle pagine del quotidiano Kisalfold (Kisalfold.hu), Toth si è giustificato dicendo: "Le mie azioni erano chiaramente uno scherzo, non avevo alcuna intenzione di fare del male a nessuno! La pistola era del figlio di uno dei giocatori in campo, è solo una pistola giocattolo di plastica, niente di speciale. In quel momento, non mi è nemmeno venuto in mente quali potrebbero essere le conseguenze di uno scherzo spericolato, di cui mi sono subito pentito. Mi dispiace molto, è stato estremamente stupido causare problemi agli altri, a me stesso e allo sport". Le forze dell'ordine, inoltre, hanno avviato un procedimento penale a suo carico.