Velez, arrestato in Argentina il tecnico accusato di violenza sessuale a una festa

La polizia argentina ha arrestato ieri l'uomo accusato di un presunto abuso sessuale nei confronti di una giovane donna a una festa alla quale erano presenti giocatori del Vélez Sarsfield.

La suddetta fonte precisa che l'individuo era ricercato dal 4 dicembre 2020, quindi non sono trascorsi né più né meno che sette mesi. Allo stesso modo, il quotidiano argentino ricorda che questa persona è l'unica accusata per quanto accaduto alla festa. A suo tempo, i quattro giocatori del Velez erano stati semplicemente sentiti come persone informate dei fatti. Ricardo Centurión, Thiago Almada, Miguel Brizuela e Juan Martín Lucero, che hanno affittato la casa dove è stata perpetrata la violenza sessuale. Ma un testimone ha affermato nella sua testimonianza che i giocatori di Vélez non hanno partecipato alla scena in cui si è verificato il presunto abuso.