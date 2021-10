Vent’anni, tumore ai testicoli: Norwich e Livingston in pena per il giovane portiere Barden

Mazzata per Daniel Barden: il 20enne portiere del Norwich ha un cancro ai testicoli.

Barden in questo momento gioca in prestito nel Livingston in Seconda divisione inglese, ma il problema che riguarda il giovane portiere gallese, Dan Barden è anche nazionale Under 21, è in questo momento ben più delicato di un risultato sportivo. "La diagnosi iniziale è stata un vero shock per me, ma la cosa positiva è che l'abbiamo preso presto – ha dichiarto Barden al sito ufficiale del Norwich –. La prognosi e i passi successivi sono stati tutti positivi. Sono ottimista e ho una mentalità positiva. Sono fiducioso che sarò in grado di batterlo e che tornerò là fuori a fare ciò che amo presto".