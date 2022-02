Video shock in Inghilterra: agente di polizia prende a calci tifoso senza motivo

Ennesimo video sconcertante dall’Inghilterra. Dopo Wolverhampton-Arsenal di Premier League, fuori dallo stadio un agente di polizia ha preso a calci un tifoso senza motivo. L’accaduto è stato ripreso in un video di pochi secondi…

Il post partita di Wolverhampton-Arsenal di Premier League (giocata il 19 febbraio) potrebbe essere ricordato per un evento increscioso accaduto dopo la fine del match. Infatti, come riporta il Daily Mail, sta circolando un video di pochi secondi che ritrae un agente di polizia prendere a calci un tifoso che si stava incamminando per strada fuori dallo stadio Molineux. E la cosa davvero sorprendente è che l’aggressione sia avvenuta senza alcun motivo. Il poliziotto, infatti, si è avvicinato alle spalle del passante per colpirlo. Pare che l’agente abbia aggredito il tifoso per pungolarlo e ottenere una sua reazione in modo tale da poter procedere all’arresto. Il giovane fan è riuscito comunque a rimanere in piedi.