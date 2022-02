Viene sospeso dal suo club: è il fratello di Kurt Zouma

Sono state immagini scioccanti quelle che riprendevano il difensore francese del West Ham, Kurt Zouma, mentre prendeva a calci uno dei suoi gatti. Per lui multa da 300.000 euro. E ora il fratello…

La vicenda Zouma continua a far parlare. Il difensore del West Ham , Kurt Zouma , dopo essere stato filmato mentre prendeva a calci e schiaffeggiava uno dei suoi gatti domestici, è stato punito con una multa da circa 300.000 euro. E, ovviamente, ha perso la custodia dei suoi due animali. Il giocatore si è scusato, donando la multa a enti di beneficenza. Ma la vicenda in questione riguarda anche suo fratello, Yoan . Infatti, come riporta Sky Sports UK, il fratello di Zouma è stato sospeso dal suo club di appartenenza, il Dagenham & Redbridge , militante nella National League .

Il 23enne difensore è stato così punito per il ruolo assunto nelle riprese del video. Il tutto in attesa dell’esito dell’indagine della RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Il fratello minore di Zouma, dunque, non potrà giocare nessun match con la maglia dei Daggers.