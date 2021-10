Vienna, derby dell’amore o no: una “fottuta bevuta” o un ritrovo fra due “famiglie” di tifosi?

Il First Vienna vince 3-0, ma il dibattito social è su tutt'altro...

Redazione DDD

Il First Vienna ha vinto quello che viene definito il derby of Love, il derby dell'amore contro il Wiener Sport-Club nella Serie C austriaca. Ma un tifoso su Twitter si è affrettato a scrivere: "Una precisazione! Non esiste un fottuto derby d'amore". E forse non ha tutti i torti perché a latere del match la polizia di Vienna ha arrestato 3 persone per violazione del decoro pubblico...un po' alticci...?

L'ipotesi dei gesti osceni di tifosi alticci arriva dalle testimonianza sui social...ma quale derby dell'amore...è solo una gigantesca "fottuta" bevuta di gruppo...

Eppure fino a qualche anno fa sulla rete si parlava così del derby fra First Vienna e Wiener Sport-Club: "Che atmosfera prima, durante e dopo questo derby! Non c'era motivo, dove era necessaria la polizia. Una sensazione di famiglia all'interno di 2 club diversi, wow! Ci saranno persone che diranno che l'odio è il fattore che rende speciale un derby e non sarò mai d'accordo con queste parole. Ma abbiamo potuto vedere che "l'amore" può anche rendere speciale un derby!".

"Le storie dei fan sono incredibili! Invece di litigare tra loro, cercano di superare la tifoseria rivale con attività curiose! Derby ad esempio come quello fra Fenerbahce e Galatasaray sono un simbolo dell'odio fra due comunità, ma per il Derby of Love più di 7.000 persone vanno allo stadio in una partita di terza serie in Austria".