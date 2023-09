Vigilia derby della curva del Celtic: assalto ai megafoni e alle bandiere del St.Mirren

Derby ultras in piena regola con tanto di furto. In rete sono diventate virali le immagini degli oggetti sottratti: megafoni, bandiere e tamburi. Oggetti esposti come feticci. Un modo come un altro per vivere la vigilia del derby Rangers-Celtic di oggi domenica 3 settembre a Ibrox Park, in cui i tifosi ospiti biancoverdi non possono accedere allo stadio.