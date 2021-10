“Wanda Nara è un pidocchio accanto ad Antonela Roccuzzo”: la frase choc del conduttore tv di Rosario

Il conduttore del programma "Los Angeles de la Mañana" ha risposto alla domanda se Wanda si fosse sentita offuscata dall'arrivo di Messi e Antonela a Parigi e il suo commento è diventato virale sui social network....

Dall'arrivo di Lionel Messi a Parigi, Antonela Rocuzzo e Wanda Nara si sono confrontate in momenti diversi, soprattutto negli eventi a cui sono state invitate entrambe. Per questo, dopo lo scandalo provocato dalle chat tra Mauro Icardi e China Suárez, molti utenti sui social hanno ipotizzato se tutto quello che è successo non sia stato un tentativo della bionda di mettere in ombra l'arrivo della famiglia Messi. Il conduttore tv di Rosario, la città di Messi e della moglie, Ángel de Brito ha approfittato dello strumento “domande e risposte” su Instagram per rispondere ad alcune domande sul “Wandagate”, soprattutto da parte di chi metteva a confronto entrambe le donne.

“Per te Wanda ha fatto uno spettacolo solo perché è stata messa in ombra dall'arrivo di Antonela?” La domanda è stata fatta da un utente del social network. Al che De Brito ha replicato: “Questa è una sciocchezza per chi non ha informazioni. Wanda è un pidocchio accanto ad Antonela”. La moglie di Messi e Wanda Nara hanno avuto un fugace incontro durante un importante evento nella capitale francese, la Paris Fashion Week, giorni prima che scoppiasse maretta attorno al matrimonio di Mauro Icardi. In quell'occasione Antonela ha indossato uno stile totalmente diverso da quello di Wanda. Ha optato per un look più moderno, dove protagonista è stata la sua giacca fantasia, mentre Wanda aveva scelto di vestirsi nel trend “total black”.