Wigan, l’incredibile storia di Kerr: salva un gatto perso tempo fa

Il gesto fa scalpore soprattutto dopo la polemica Zouma

Nei giorni tanto discussi in cui il calciatore del West Ham Kurt Zouma fa i conti con le conseguenze degli abusi ai danni dei gatti di cui avrebbe dovuto prendersi cura, e che invece venivano regolarmente picchiati, un altro calciatore si fa notare per un gesto, questa volta positivo, fatto in campo. Jason Kerr, difensore del Wigan Athletic Football Club è stato infatti immortalato mentre, durante una partita contro lo Sheffield, recupera un gatto che ha fatto irruzione in campo iniziando a correre spaventato durante una partita della League One. Le telecamere a bordo campo hanno ripreso l’intera scena: il gatto è entrato sul campo di Hillsborough sotto gli occhi dei giocatori. Kerr ha fermato il gioco e si è diretto verso l’animale che inizialmente è scappato. Il calciatore si è però avvicinato con calma sino a quando ha fatto sdraiare sull’erba il gatto, prendendolo in braccio. A quel punto Kerr l’ha affidato ad un ragazzo a bordo campo che l’ha portato fuori dallo stadio.