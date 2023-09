Woody Allen difende Rubiales: “Difficile accettare che qualcuno perda il lavoro per un bacio”

Il celebre regista americano ritiene che la Hermoso "non fosse in pericolo perché il bacio è avvenuto in un luogo pubblico"

Il caso Rubiales continua a suscitare polemiche. La maggior parte dei personaggi pubblici ha condannato l'atteggiamento di Rubiales e ha considerato molto grave il bacio dato dal presidente sospeso della Federcalcio spagnola (RFEF) alla giocatrice della squadra femminile spagnola di calcio Jennifer Hermoso, durante la consegna delle medaglie dei Mondiali.

Sono poche le voci che difendono Rubiales

Uno di loro è il regista Woody Allen , secondo il quale "è difficile pensare che qualcuno possa perdere il lavoro a causa di un bacio".

In un'intervista a El Mundo, Allen ammette anche che Rubiales " ha sbagliato" e che sia giusto che abbia dovuto scusarsi, pur aggiungendo che Hermoso "non era in pericolo perché il bacio è avvenuto in un luogo pubblico". "I due dovrebbero passare oltre e andare avanti, non è come se Rubiales avesse bruciato una scuola o ucciso qualcuno", ha detto il regista, che negli ultimi anni è stato circondato da polemiche. Tra queste, le accuse di abusi sessuali nei confronti della figlia della sua ex compagna, Mia Farrow.

La maggioranza dei cittadini non condivide l'opinione di Allen

Questo è quanto emerge da un sondaggio pubblicato questo lunedì da El País, in cui emerge che il 72% degli spagnoli condanna il comportamento di Luis Rubiales e lo definisce "inammissibile". Il Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD) ha aperto un fascicolo contro Rubiales per un'infrazione che ha definito "grave". Ma così facendo, il Consiglio Superiore dello Sport (CSD), che dipende dal Governo, non può squalificare unilateralmente Rubiales, poiché aveva bisogno che l'ente qualificasse la cosa come "molto grave". Per questo motivo, lo stesso Governo ha presentato una misura cautelare con l'obiettivo che sia lo stesso TAD a escludere Rubiales dalle sue funzioni. Intanto il presidente della RFEF continua a essere sospeso dalla FIFA per 90 giorni.

