Zenga ancora a Dubai: “Aspetto la quarta dose di vaccino per tornare in Italia”

Walter Zenga ha ricevuto la prima delle due dosi Pfizer che gli consentiranno di fare rientro in Italia dagli Emirati Arabi. In precedenza al tecnico erano state somministrate due dosi di Sinopharm (per un totale di quattro) ma niente Green Pass.

Zenga ha parlato a Morning News, condotto da Simona Branchetti, in collegamento da Dubai: "Io sono per le istituzioni e per le regole, ma ci sono diversi italiani bloccati come me, nella mia stessa situazione. Ai vaccini che mi sono stati inoculati non ho avuto reazioni particolari, sto bene e spero di tornare il prima possibile in Italia".