Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

L'Allsvenskan 2026 prosegue con la 15ª giornata, che propone la sfida tra AIK-Orgryte, in programma domenica 2 agosto alle ore 16:30. Alla Strawberry Arena si affrontano due squadre con obiettivi molto diversi: l'AIK occupa il sesto posto con 22 punti ed è in piena corsa per le posizioni europee, mentre l'Orgryte è quindicesimo a quota 10 punti e ha bisogno di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU

Dove vedere AIK-Orgryte in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare AIK-Orgryte nel palinsesto Live

L'AIK vuole avvicinarsi alle prime posizioni

L'

arriva all'appuntamento con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti fondamentali. La formazione di Stoccolma vuole dare continuità al proprio rendimento e ridurre il distacco dalle squadre che la precedono in classifica.

Davanti ai propri tifosi, i gialloneri cercheranno di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, facendo leva sulla qualità della rosa e su una fase offensiva capace di creare numerose occasioni.

L'Orgryte cerca punti salvezza

L'

affronta una trasferta complicata, ma sa che ogni punto può risultare determinante nella corsa alla permanenza in Allsvenskan. La squadra di Göteborg occupa il quindicesimo posto con 10 punti e proverà a disputare una gara ordinata, cercando di sfruttare le ripartenze e gli spazi concessi dall'AIK.

Un risultato positivo contro una delle squadre più competitive del campionato rappresenterebbe una preziosa iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.

Il momento delle due squadre

La sfida mette di fronte due formazioni con ambizioni opposte: l'

vuole consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica e continuare a inseguire un piazzamento europeo, mentre l'

ha bisogno di punti per risalire la graduatoria e lasciare le ultime posizioni.

Il fattore campo e la classifica fanno pendere il pronostico dalla parte dell'AIK, ma l'Orgryte cercherà di vendere cara la pelle in un confronto che potrebbe rivelarsi più equilibrato del previsto.

Le probabili formazioni di AIK-Orgryte

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la quindicesima giornata dell'Allsvenskan.

CLICCA QUI PER GUARDARE L'ALLSVENSKAN IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU