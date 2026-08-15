Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli

Il campionato olandese 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Ajax-Heerenveen, in programma domenica 16 agosto alle ore 16:45. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con 3 punti conquistati nel primo turno e vogliono dare continuità al proprio avvio di stagione.

L'Ajax potrà contare sul fattore campo e sul sostegno dei propri tifosi per cercare di conquistare un'altra vittoria, mentre l'Heerenveen proverà a confermare il buon esordio e a uscire con un risultato positivo da una trasferta particolarmente impegnativa. I tre punti in palio possono già permettere alla vincente di portarsi a quota 6 dopo appena due giornate.

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L'Ajax vuole confermarsi

L'

affronta la seconda giornata davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di conquistare altri tre punti. Il successo ottenuto all'esordio ha permesso ai lancieri di iniziare la stagione con il piede giusto e ora l'obiettivo è dare continuità al risultato.

Davanti ai propri tifosi, l'Ajax proverà a prendere il controllo della partita e a sfruttare la propria qualità per mettere in difficoltà l'Heerenveen.

L'Heerenveen cerca continuità

Anche l'

arriva alla sfida con 3 punti in classifica. La formazione ospite può quindi affrontare la trasferta con fiducia, consapevole però della difficoltà del confronto.

L'obiettivo sarà mantenere compattezza e attenzione, cercando di sfruttare le opportunità in contropiede e di mettere in difficoltà l'Ajax nei momenti giusti della partita.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due squadre appaiate a quota 3 punti. Entrambe hanno quindi l'opportunità di portarsi a 6 punti dopo le prime due giornate e confermare un avvio positivo.

L'Ajax parte con il vantaggio del fattore campo e con i favori del pronostico, ma l'Heerenveen arriva all'appuntamento senza l'assillo di dover recuperare terreno e può giocare con maggiore fiducia.

Le probabili formazioni di Ajax-Heerenveen

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato olandese.

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