L’Ajax vuole completare il lavoro davanti al proprio pubblico e conquistare l’accesso alla fase principale della Conference League 2026/27. Dopo il successo per 4-2 ottenuto in Svizzera, gli olandesi ospitano il Sion giovedì 27 agosto alle ore 20:00 italiane alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gli svizzeri sono obbligati a cercare una rimonta complicata, situazione che potrebbe favorire una partita nuovamente ricca di occasioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI IMMEDIATAMENTE LE DIRETTE SU BET365

Il Sion dovrà necessariamente assumersi dei rischi e questo potrebbe produrre un'altra partita spettacolare. L’Ajax parte da una posizione nettamente migliore e, soprattutto davanti al proprio pubblico, dispone delle qualità offensive necessarie per sfruttare gli spazi. SCOPRI LE DIRETTE SPORTIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONTROLLA GLI EVENTI LIVE NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VAI SU VINCITÙ E VERIFICA LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA.

Dove vedere Ajax-Sion in TV e streaming

Ajax-Sion si giocherà giovedì 27 agosto 2026 alle ore 20:00 italiane alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. In Italia la partita non risulta prevista nella programmazione dei principali canali televisivi sportivi, quindi non dovrebbe essere disponibile una diretta TV nazionale. Per lo streaming sarà necessario verificare prima del calcio d’inizio l’eventuale presenza della gara sulle piattaforme autorizzate.

Ajax, due gol di vantaggio da sfruttare

La qualificazione è ormai indirizzata, ma l’Ajax dovrà evitare di considerare concluso il doppio confronto. In Svizzera gli olandesi erano andati all’intervallo sotto 1-0 prima di cambiare completamente passo nella ripresa, realizzando quattro reti e ribaltando la partita. Il momento della squadra di Michel è particolarmente positivo. L’Ajax non perde da 12 partite considerando tutte le competizioni e continua soprattutto a trovare il gol con notevole continuità. Le partenze estive di elementi importanti non sembrano aver ridimensionato il potenziale offensivo della squadra.

Tra i protagonisti dell’andata c’è stato Tolu Arokodare, autore del suo primo gol ufficiale con la nuova maglia e anche di un assist. La sua prestazione potrebbe convincere il tecnico a concedergli maggiore spazio dal primo minuto nel ritorno. Qualche problema rimane invece nella fase difensiva: nelle ultime tre partite l’Ajax ha sempre incassato esattamente due reti. Con il vantaggio accumulato in Svizzera non dovrebbe rappresentare un problema insormontabile, ma concedere subito un gol al Sion potrebbe cambiare l’atmosfera della serata.

DUBLINO, IRLANDA - 13 AGOSTO: Kerr McInroy dello Shelbourne e Marcos Leonardo dell’Ajax si contendono il pallone durante la gara di ritorno del terzo turno preliminare di UEFA Conference League tra Shelbourne e Ajax, disputata al Tolka Park il 13 agosto 2026 a Dublino, Irlanda. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

Sion, serve una notte quasi perfetta

Per il Sion non esistono grandi alternative: in Olanda bisognerà attaccare. La sconfitta casalinga per 4-2 obbliga gli svizzeri a recuperare due reti contro una squadra che alla Johan Cruijff Arena non ha ancora perso in questa stagione. La formazione di Didier Tholot può comunque aggrapparsi alla propria capacità di creare occasioni. Franck Surdez ha già colpito l’Ajax all’andata, mentre Winsley Boteli rimane uno dei principali riferimenti offensivi dopo aver segnato con grande regolarità durante il percorso europeo.

Il vero limite riguarda la fase difensiva. Il Sion arriva da cinque incontri consecutivi senza clean sheet e affrontare un Ajax così produttivo dovendo contemporaneamente sbilanciarsi rende l'impresa ancora più difficile. Gli svizzeri dovranno quindi trovare un equilibrio complicato: aumentare immediatamente la pressione senza concedere agli olandesi gli spazi per chiudere definitivamente la qualificazione.

Le chiavi della partita

La prima sarà il gol iniziale. Se dovesse trovarlo il Sion, il doppio confronto potrebbe improvvisamente riaprirsi; una rete dell’Ajax, al contrario, obbligherebbe gli svizzeri a un'impresa ancora più grande. Fondamentale sarà anche la gestione delle transizioni. Il Sion dovrà portare diversi uomini nella metà campo avversaria e inevitabilmente concederà profondità. L’Ajax possiede velocità e qualità sufficienti per approfittarne e potrebbe costruire proprio sulle ripartenze le occasioni migliori. Infine attenzione alla fragilità delle due difese. Entrambe hanno concesso parecchio nelle ultime settimane e il 4-2 dell’andata ha già mostrato quanto il confronto possa diventare aperto quando aumentano ritmo e spazi.

Ajax-Sion: data, orario e canali