L’Al Hilal arriva alla sfida della sesta giornata di Saudi Pro League da primo in classifica, con tre punti di vantaggio sull’Al-Nassr, e soprattutto con un percorso fin qui perfetto: cinque vittorie in altrettante partite. La squadra di Simone Inzaghi ha confermato immediatamente le ambizioni della vigilia, mostrando il miglior attacco e la miglior difesa del campionato e dando una netta sensazione di superiorità. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall’altra parte c’è il NEOM, club nato soltanto pochi anni fa e reduce dalla sua prima stagione nella massima serie, che si presenta però con una certa fiducia. I due precedenti della scorsa annata sorridono entrambi alla compagine dell'ex tecnico dell'Inter che vuole prolungare la propria striscia positiva e mantenere invariato il margine sull’Al-Nassr. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Al Hilal-Neom in TV e streaming

Al Hilal-Neom si gioca lunedì 7 settembre alle ore 20:00 alla Kingdom Arena di Riyadh ed è valida per il sesto turno della Saudi Pro League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sportitalia. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sportitalia o sul sito ufficiale.

Tifosi Al Hilal (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Qui Al Hilal

Qui Neom

Al Hilal-Neom, probabili formazioni

L’si presenta all’appuntamento con ilnel migliore dei modi possibili. La squadra diha infatti conquistato cinque vittorie nelle prime cinque giornate di Saudi Pro League, confermandosi da sola al comando della classifica a punteggio pieno. L’ultimo successo è arrivato nel derby di Riyadh contro l’, superato 2-0 grazie alle reti di. Proprio il serbo è stato decisivo per sbloccare una partita rimasta in equilibrio fino al 53’, quando ha raccolto il cross rasoterra di; nella ripresa, dopo il palo colpito dasu assist dello stesso, è arrivato anche il rigore trasformato da. È unche non ha quindi ancora lasciato punti per strada e che, sotto la guida di, sta mostrando continuità, solidità e la capacità di trovare soluzioni diverse per indirizzare le partite. L’obiettivo contro ilsarà proseguire questa marcia perfetta e difendere il primo posto.Iloccupa attualmente il settimo posto in classifica, con tre vittorie e due sconfitte nelle prime cinque giornate. La squadra si è lasciata alle spalle i ko rimediati nelle giornate precedenti (Al Qadsiah e Al Riyadh) nel modo migliore, ritrovando fiducia con un netto 3-0 contro l’. Un successo che ha permesso aldi rimettersi in carreggiata e di presentarsi all’appuntamento con la capolista con un morale decisamente più alto. La differenza di classifica è evidente, così come quella di rendimento, ma la squadra non arriva a Riyadh già battuta: le tre vittorie ottenute finora dimostrano che può essere competitiva e trovare gli spunti necessari per mettere in difficoltà anche avversari di livello superiore. Contro l’, però, servirà una prestazione quasi perfetta, soprattutto per contenere la qualità offensiva dei padroni di casa e non concedere loro di prendere il controllo della partita.Bono; Mahzari, Lajami, Koulibaly, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Mandash, Meite, Summerville.: Simone Inzaghi

NEOM (4-4-2): Bulka; Al Byrayk, Sarr, Zeze, Hawsawi; Al Saad, Al Iyayari, Kone, Al Absi; Lacazette, Camara. Allenatore: Christophe Galtier

Christophe Galtier, allenatore Neom (Foto di Amir Levy/Getty Images)

Le chiavi di Al Hilal-Neom

Al Hilal-Neom: data, orario e canali

Partita : Al Hilal-Neom

: Al Hilal-Neom Competizione: Saudi Pro Leaague 2026/2027

Giornata: Sesta giornata

Data: Lunedì 7 settembre 2026

Lunedì 7 settembre Orario: 20:00

Stadio: Kingdom Arena

Diretta TV: Sportitalia

Diretta streaming ufficiale: Sportitalia

Ilcercherà di sopravvivere alla pressione iniziale dell’. La squadra ditende a partire forte, ha una straordinaria continuità nel trovare il gol nei primi tempi e può contare sulla qualità diper controllare il centrocampo e alimentare il tridente. Il, invece, dovrà necessariamente accettare fasi senza possesso e provare a trasformarle in occasioni di ripartenza, sfruttando la velocità die la presenza di