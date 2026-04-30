Derby basco delicatissimo a Mendizorrota, dove l’Alavés cerca punti pesanti per avvicinare la salvezza contro un Athletic Bilbao ancora in corsa per l’Europa ma reduce da un periodo molto complicato. I padroni di casa arrivano con entusiasmo dopo il successo sul Maiorca, mentre la squadra di Valverde deve ritrovare continuità dopo diverse battute d’arresto nelle ultime settimane. Una sfida intensa e combattuta, con in palio punti che possono indirizzare il finale di stagione di entrambe. Guarda ora Alaves-Bilbao GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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L’arriva con entusiasmo dopo la vittoria pesantissima contro il. A Mendizorrota la squadra di Quique sta costruendo gran parte della propria salvezza e il fattore campo qui conta davvero tanto, soprattutto in un derby basco dove intensità e aggressività spesso fanno la differenza più della qualità tecnica pura.Il, invece, non vive un gran momento, nonostante abbia già conquistato la salvezza con largo anticipo. La squadra diha persoe il trend non è di certo migliorato di recente, ecco perché i biancorossi restano in corsa per la zona europea ma per trasformare la possibilità in qualcosa di concreto, devono obbligatoriamente riuscire ad invertire la rotta.(5-3-2): Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach; Ibanez, Blanco, Alena; Diabate, Martinez.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri; Rego, Ruiz; Inaki, Sancet, Nico; Guruzeta.

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