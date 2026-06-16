Mentre il mondo del calcio guarda agli Stati Uniti, al Messico e al Canada per i Mondiali, gli appassionati di basket sono focalizzati sull'Europa. Infatti, ci sono diversi campionati che ancora non sono finiti. Tra questi, quello tedesco, giunto alle finali playoff. Domani, 17 giugno, scenderanno in campo Alba Berlin e Bayern alle 20:30, in occasione della terza partita. Si parte dal risultato di 1-1. Per scoprire dove vedere la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Ilarriva alla terza finalecon una forma fisica migliore rispetto a quella dell'Alba Berlin. Infatti, la squadra di Monaco ha avutodai quarti di finale in poi: ha battute in tre gare il Trier e poi in semifinale non ha perso neanche una sfida contro Bonn, chiudendo la pratica in altrettante tre gare.

Discorso totalmente diverso per l'Alba, a cui sono state necessarie ben cinque partite per superare i quarti e anche per rimediare l'accesso alla finale, in quest'ultima occasione contro il Bamberg. Il 12 giugno la prima partita della serie è terminata 102-94 per la squadra bavarese, mentre la seconda, disputata appena due giorni fa, ha visto una convincente vittoria dell'Alba per 89-86. Chi riuscirà a vincere, porterà l'inerzia della serie in proprio favore, guadagnando un ottimo vantaggio in vista della vittoria del titolo.

I probabili quintetti di Alba Berlin-Bayern

: Delow, Bean, Agbakoko, Mattisseck, Hermannsson.

Bayern Monaco: Da Silva, Lucic, Voigtmann, Obst, Hollatz.

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