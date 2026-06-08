La serata della Germany BBL propone Alba Berlino-Bamberg, sfida valida per le semifinali playoff del campionato tedesco, serie al meglio delle cinque partite. L’appuntamento è fissato per martedì 9 giugno alle ore 20:30, con due squadre determinate a conquistare un successo fondamentale nella corsa verso la finale. PER VEDERE TUTTO IL BASKET IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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L’Alba Berlino arriva a questa semifinale con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e la qualità del proprio roster per indirizzare la serie a proprio favore.

Il Bamberg, invece, punta a confermare il percorso positivo compiuto nei playoff, cercando di mettere in difficoltà una delle formazioni più prestigiose del basket tedesco.

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Il momento delle due squadre

L’Alba Berlino punta a far valere la propria esperienza e la profondità del roster per prendere il controllo della serie e avvicinarsi alla finale.

Il Bamberg proverà invece a sfruttare entusiasmo e intensità per sorprendere i padroni di casa e conquistare una vittoria pesantissima in trasferta.

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