A Tirana c'è soprattutto una squadra che ha bisogno di ricominciare. L'Albania ospita la Bielorussia sabato 26 settembre alle 20:45, all'Arena Kombëtare, e per Rolando Maran sarà la prima partita ufficiale sulla panchina delle Aquile. Un debutto che arriva dopo cinque sconfitte consecutive e dopo la delusione per un Mondiale sfumato proprio all'ultimo ostacolo.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il pubblico albanese si aspetta una reazione, ma dall'altra parte troverà una Bielorussia che vive probabilmente uno dei suoi momenti migliori degli ultimi tempi. Sei gare senza perdere hanno restituito fiducia alla squadra di Goncharenko, che arriva a Tirana senza l'obbligo di fare la partita e proprio per questo può diventare un'avversaria scomoda. Per Maran, insomma, non poteva esserci un esordio molto più indicativo: la Nations League comincia subito misurando la capacità dell'Albania di lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Albania-Bielorussia non avrà una diretta integrale: ecco dove seguirla

Maran riparte da cinque sconfitte: Tirana deve restituire fiducia all'Albania

Sei partite senza perdere: Goncharenko porta a Tirana una Bielorussia diversa

si disputa sabatoall'Arena Kombëtare di Tirana. La partita non avrà un canale dedicato con la trasmissione integrale, ma sarà inserita all'interno di. Nella stessa finestra saranno seguite attraverso Diretta Gol anche Macedonia del Nord-Svizzera e Slovacchia-Moldavia. Per lo streaming la copertura sarà disponibile tramiteL'si presenta allacon l'obiettivo di competere per il primo posto del girone e conquistare la promozione, ma il nuovo commissario tecnico deve innanzitutto interrompere una serie negativa che accompagna la squadra dagli ultimi impegni. Le Aquiletra spareggi e amichevoli estive. Il debutto davanti al pubblico di Tirana può quindi diventare importante anche sul piano psicologico: iniziare con un risultato positivo permetterebbe a Maran di lavorare con maggiore tranquillità sulla nuova struttura della squadra. Le assenze complicano però il debutto.e Pajaziti non saranno disponibili a centrocampo, mentre l'infortunio di Strakosha riporta tra i pali, pronto a 37 anni per l'82ª presenza in nazionale. Non è stato convocato neppure Armando Broja e davanti toccherà quindi a Rey Manaj e Cristian Shpendi.Laarriva all'esordio con numeri decisamente più incoraggianti. La squadra di Viktorha raccolto, trovando soprattutto maggiore continuità nella fase difensiva. La trasferta dirappresenta però un test differente. I bielorussi non vincono in Albania dal novembre 2007, quando si imposero 4-2, e nei quattro confronti più recenti con le Aquile hanno raccolto un pareggio e tre sconfitte.dovrebbe mantenere una struttura abbastanza prudente, cone Bocherov davanti alla difesa equalche metro più avanti. La sua posizione sarà fondamentale per accompagnare Melnichenko e impedire che il giovane centravanti rimanga isolato contro i centrali albanesi.

Varsavia, Polonia - 26 marzo: Kristjan Asllani dell'Albania si contende il possesso del pallone con Sebastian Szymański della Polonia durante la partita dei playoff delle qualificazioni europee ai Mondiali FIFA 2026 tra Polonia e Albania al PGE Narodowy il 26 marzo 2026 a Varsavia, Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Asllani deve trovare spazio tra due linee: la Bielorussia proverà a chiudergli il campo: la chiave tattica

Manaj e Shpendi insieme, Goncharenko punta sul giovane Melnichenko

La contrapposizione tattica può essere particolarmente interessante a centrocampo.dovrebbe partire da un, affidando soprattutto adla responsabilità di dare qualità alla prima costruzione. Larisponderà con un 4-2-3-1 nel quale Yablonsky epossono abbassarsi davanti ai centrali e restringere gli spazi. Per l'Albania sarà quindi importante evitare una circolazione troppo lenta e trovare rapidamente gli esterni.e Hoxha possono diventare fondamentali proprio per allargare il blocco bielorusso e creare corridoi centrali per gli inserimenti. Se invece Goncharenko riuscirà a isolare Asllani e costringere l'Albania a sviluppare esclusivamente sulle fasce, la partita potrebbe assumere un ritmo decisamente più favorevole agli ospiti.dovrebbe affidarsi all'esperienza di Berisha tra i pali, con Hysaj, Djimsiti, Kumbulla e Mitaj nella linea difensiva. Mehmeti, Ramadani,e Hoxha formeranno il centrocampo, mentre Manaj sarà affiancato da Shpendi.

La Bielorussia dovrebbe rispondere con Pavlyuchenko in porta. Shevchenko, Volkov, Begunov e Malkevich formeranno la difesa, con Yablonsky e Bocherov davanti alla linea arretrata. Shumansky, Ebong e Kontsevoy sosterranno Melnichenko.

ALBANIA (4-4-2): Berisha; Hysaj, Djimsiti, Kumbulla, Mitaj; Mehmeti, Ramadani, Asllani, Hoxha; Manaj, Shpendi.

BIELORUSSIA (4-2-3-1): Pavlyuchenko; Shevchenko, Volkov, Begunov, Malkevich; Yablonsky, Bocherov; Shumansky, Ebong, Kontsevoy; Melnichenko.

Albania-Bielorussia: data, orario e copertura della partita

Albania-BielorussiaUEFA Nations League 2026/27Lega C, Gruppo 11ªsabato 26 settembre 202620:45Arena Kombëtare, TiranaSky Sport Calcio – Diretta Gol Nations League