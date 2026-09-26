Otto gol in novanta minuti non capitano spesso. Segnarne cinque in trasferta ancora meno. L'AlbinoLeffe si è regalato così una domenica decisamente fuori dall'ordinario, andando a battere 5-3 la Juventus Next Gen e ritrovando una vittoria che mancava da quattro partite. AlbinoLeffe-Alcione Milano, in programma domenica 27 settembre alle 20:30, dirà adesso se quella partita è stata soltanto una serata particolarmente felice o qualcosa su cui Marco Zaffaroni può davvero costruire. GUARDA ALBINOLEFFE-ALCIONE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L'Alcione arriva a Zanica con pensieri completamente diversi. Contro l'Union Brescia la partita si è complicata praticamente prima ancora di cominciare: autogol dopo tre minuti, raddoppio al decimo e 0-3 già all'intervallo. Alla fine è arrivato uno 0-4 difficile da digerire. Una settimana dopo, quindi, all'AlbinoLeffe Stadium si incontrano una squadra che ha appena scoperto quanto può far male e un'altra che deve soprattutto ricordarsi quanto fosse difficile da battere fino a poche settimane fa. Per scegliere quale gara seguire in diretta puoi consultare i diversi palinsesti dedicati al calcio: VAI SU GOLDBET E GUARDA LE PARTITE DISPONIBILI LIVE, ENTRA SU LOTTOMATICA E SCOPRI IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI CALCISTICI IN DIRETTA, mentre APRI VINCITÙ E CERCA LO STREAMING DI ALBINOLEFFE-ALCIONE.

AlbinoLeffe-Alcione, come seguirla domenica sera tra TV e streaming

si disputaall'ed è valida per la settima giornata del Girone A di Serie C. L'orario e la collocazione nel programma del turno sono confermati dal calendario della competizione. La gara rientra nella programmazione dellae sarà proposta in diretta integrale sul canale 251. Per chi vuole seguire la partita online sono disponibili le due consuete possibilità:. Con, gli abbonati Sky con il pacchetto che comprende la Serie C possono seguire l'incontro sui dispositivi compatibili attraverso l'applicazione.consente invece la visione via internet attraverso l'offerta Sport che include la programmazione calcistica di Sky.

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AlbinoLeffe-Alcione: tutto quello che serve prima del fischio d'inizio

Cinque gol in casa della Juventus: Zaffaroni ha trovato una risposta che aspettava

Quattro gol in casa fanno rumore: Cusatis deve capire cosa si è rotto

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Sassi può inserirsi, Pitou deve trovare spazio: il centrocampo può cambiare la serata: la chiave tattica

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Alcione

AlbinoLeffe-Alcione MilanoSerie C 2026/277ªdomenica 27 settembre 202620:30AlbinoLeffe Stadium, ZanicaSky Sport, canale 251Sky Go e NOWL'aveva bisogno di una partita capace di cambiare l'umore e alne è arrivata una persino superiore alle aspettative. Ilha interrotto una serie di quattro gare senza successi e portato i bergamaschi a quota otto punti. A impressionare è stato soprattutto il modo in cuiha aggredito la partita. Dopo poco più di venti minuti il risultato era già sullo 0-3, con Mandelli e la doppietta di Sassi. Nella ripresa sono arrivati anche gli altri due gol. La serata piemontese non ha però cancellato completamente ciò che resta da sistemare.ha segnato sette reti nelle ultime cinque partite e ne ha subite altrettante. Anche sul 4-0 contro la Juventus la gara è tornata improvvisamente viva. Per dare continuità alla vittoria servirà quindi conservare la stessa pericolosità senza concedere altrettanto.Per l'la settimana è stata inevitabilmente più complicata.è arrivato dopo appena dieci minuti già indirizzati dagli episodi iniziali e ha evidenziato una fragilità difensiva che nelle ultime giornate stava diventando sempre più evidente. Sono, a fronte di sei realizzate. L'Alcione ha comunque raccolto sei punti nello stesso periodo e in precedenza aveva dimostrato di saper reagire anche nelle partite più aperte, come nel 2-2 di Vercelli e nel 3-2 contro la Folgore Caratese.dovrà soprattutto evitare che la sconfitta contro il Brescia lasci conseguenze. In classifica l'Alcione ha nove punti, appena uno in più dell'AlbinoLeffe: una vittoria a Zanica cancellerebbe rapidamente buona parte delle sensazioni negative dell'ultima settimana.ha schieratocon tre difensori nell'ultima giornata e ha ottenuto molto soprattutto dalla capacità dei centrocampisti di accompagnare l'azione., autore di una doppietta contro la Juventus Next Gen, rappresenta l'esempio più evidente. Sulle corsie Sali epossono invece costringere l'Alcione ad abbassarsi, soprattutto se i bergamaschi riusciranno nuovamente ad approcciare la partita con grande aggressività.aveva disposto l'Alcione con uncontro l'Union Brescia. Pitou epossono muoversi tra centrocampo e attacco alle spalle di Zini, ma servirà soprattutto maggiore protezione quando il pallone viene perso. Contro una squadra che ha appena mostrato di saper attaccare rapidamente gli spazi, lasciare nuovamente campo alle spalle dei centrocampisti potrebbe diventare pericoloso.può avere pochi motivi per stravolgere la squadra capace di segnare cinque reti alla Juventus Next Gen. Baldi dovrebbe quindi partire tra i pali, con Barba, Potop e Mandelli nella difesa a tre. Sali e Sottini possono occupare le corsie, mentre Sassi,e Orfei dovrebbero comporre il centrocampo. Davanti spazio a Desogus e Ballo.

Cusatis deve invece decidere quanto intervenire dopo lo 0-4 dell'ultima giornata. Contro l'Union Brescia aveva scelto Nava in porta, Sadotti, Pirola, Miculi e Chierichetti in difesa, con Lopes, Galli e Parlati a centrocampo. Morselli e Pitou avevano agito alle spalle di Zini. Braida e Trapani, entrati già all'intervallo, rappresentano però due candidature da tenere in considerazione dopo una prima frazione particolarmente complicata.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Barba, Potop, Mandelli; Sali, Sassi, Ciko, Orfei, Sottini; Desogus, Ballo. All. Zaffaroni.

ALCIONE MILANO (4-3-2-1): Nava; Sadotti, Pirola, Miculi, Chierichetti; Lopes, Galli, Parlati; Morselli, Pitou; Zini. All. Cusatis.