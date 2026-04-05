Lo streaming gratis della gara Albinoleffe-Pergolettese: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 09:06)

Il Girone A di Serie C propone una sfida importante per la parte bassa della classifica: Albinoleffe-Pergolettese, in programma lunedì 6 aprile alle ore 17:30. L’Albinoleffe, dodicesima con 44 punti, punta a consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla zona playoff, mentre la Pergolettese, diciassettesima a 36 punti, cerca un risultato positivo per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona calda. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — L’Albinoleffe, allenata da Giovanni Lopez, si schiera con un 3-5-2 pronto a sfruttare la fluidità del centrocampo e la profondità sugli esterni. Garattoni e De Paoli guideranno l’attacco, cercando di finalizzare le azioni e mettere pressione alla difesa avversaria. Con 44 punti, i padroni di casa puntano a consolidare la posizione e a muovere ulteriormente la classifica.

La Pergolettese, guidata da Giacomo Curioni, risponde con un 4-3-3 offensivo ma bilanciato, puntando su copertura e ripartenze rapide. Tomaselli e Corti saranno i riferimenti offensivi, chiamati a sfruttare le occasioni e a rendere pericolosa la squadra in trasferta. Con 36 punti, gli ospiti cercano un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Pergolettese — Ci si aspetta un match tatticamente interessante, con l’Albinoleffe che proverà a controllare il gioco attraverso il centrocampo e a creare superiorità sulle fasce, mentre la Pergolettese punterà su solidità difensiva e contropiedi veloci. La gestione delle occasioni sarà determinante in un confronto così equilibrato.

Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Antolini, Lambrughi, Benvenuto, Aidoo, Careccia, Di Gesù, Dore, Tomaselli, Corti, Ferrandino. Allenatore: Giacomo Curioni