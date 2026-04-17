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Albinoleffe-Triestina: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

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Albinoleffe-Triestina, match valido il 37° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

L’AlbinoLeffe torna allo Stadium di Zanica per una sfida che pesa tantissimo in chiave playoff, dopo il ko con l'Ospitaletto che ha rallentato la corsa. I bergamaschi affronteranno la Triestina di Giuseppe Marino, ventesima a quota 12 punti, e già retrocessa per via dei 24 punti di penalizzazione, ma reduce da un buon momento di forma,  con 8 punti conquistati nelle ultime 4 gare. Guarda ora Albinoleffe-Triestina GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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    • Albinoleffe-Triestina, probabili formazioni

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    AlbinoLeffe (3-5-2): Di Chiara; Baroni, Potop, Gusu; Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni; De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez.

    Triestina (4-3-1-2): Matosevic; D’Amore, Tonetto, Anzolin, Celli; Ionita, Jonsson, Voca; Gunduz; Vertainen, Faggioli. Allenatore: Giuseppe Marino.

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