L’AlbinoLeffe torna allo Stadium di Zanica per una sfida che pesa tantissimo in chiave playoff, dopo il ko con l'Ospitaletto che ha rallentato la corsa. I bergamaschi affronteranno la Triestina di Giuseppe Marino, ventesima a quota 12 punti, e già retrocessa per via dei 24 punti di penalizzazione, ma reduce da un buon momento di forma, con 8 punti conquistati nelle ultime 4 gare. Guarda ora Albinoleffe-Triestina GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Albinoleffe-Triestina: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv
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Come accedere allo streaming:—
Albinoleffe-Triestina, probabili formazioni—
AlbinoLeffe (3-5-2): Di Chiara; Baroni, Potop, Gusu; Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni; De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez.
Triestina (4-3-1-2): Matosevic; D’Amore, Tonetto, Anzolin, Celli; Ionita, Jonsson, Voca; Gunduz; Vertainen, Faggioli. Allenatore: Giuseppe Marino.
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