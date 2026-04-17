Albinoleffe-Triestina: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

L’ AlbinoLeffe torna allo Stadium di Zanica per una sfida che pesa tantissimo in chiave playoff , dopo il ko con l' Ospitaletto che ha rallentato la corsa. I bergamaschi affronteranno la Triestina di Giuseppe Marino , ventesima a quota 12 punti, e già retrocessa per via dei 24 punti di penalizzazione, ma reduce da un buon momento di forma, con 8 punti conquistati nelle ultime 4 gare. Guarda ora Albinoleffe-Triestina GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Albinoleffe-Triestina: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

ALBINOLEFFE TRIESTINA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Albinoleffe e Triestina in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.