Il finale di stagione in Serie C entra nel vivo con una sfida che vale tantissimo per entrambe le squadre. All’AlbinoLeffeStadium di Zanica i seriani si giocano punti pesanti nella corsa ai playoff, cercando di reagire subito dopo la sconfitta contro l’Ospitaletto. Di fronte una Triestina che, nonostante la posizione di classifica complicata e la penalizzazione, sta mostrando segnali di crescita nelle ultime settimane. Guarda ora Albinoleffe-Triestina GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Albinoleffe-Triestina Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C
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Come accedere allo streaming:—
Qui Albinoleffe—
Se il campionato finisse oggi, l'Albinoleffe sarebbe qualificata ai play-off con l'ultimo slot disponibile, ma mancano ancora due giornate al termine. Bisogna vincerle entrambe, a partire dalla sfida con la Triestina, per riscattare il ko con l'Ospitaletto e portare a termine la missione.
Qui Triestina—
La Triestina di Giuseppe Marino, ventesima a quota 12 punti, e già retrocessa per via dei 24 punti di penalizzazione, è reduce da un buon momento di forma, con 8 punti conquistati nelle ultime 4. Il tecnico degli alabardati, come specificato in conferenza stampa, ci tiene a chiudere la stagione nel migliore dei modi, nonostante un verdetto difficile da accettare.
Albinoleffe-Triestina, probabili formazioni—
AlbinoLeffe (3-5-2): Di Chiara; Baroni, Potop, Gusu; Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni; De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez.
Triestina (4-3-1-2): Matosevic; D’Amore, Tonetto, Anzolin, Celli; Ionita, Jonsson, Voca; Gunduz; Vertainen, Faggioli. Allenatore: Giuseppe Marino.
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