La Serie C col suo Girone A propone una sfida importante per la parte bassa della classifica. Albinoleffe e Virtus Verona si affrontano domenica 16 novembre alle ore 14:30: entrambe le squadre cercano punti fondamentali per risalire la classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Albinoleffe-Virtus Verona in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Il momento delle due squadre—
L’Albinoleffe, undicesimo con 13 punti, vuole dare continuità ai risultati e muovere la classifica. La squadra di Lopez punta su solidità difensiva e ripartenze efficaci.
La Virtus Verona, diciassettesima con 11 punti, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Fresco schiera una squadra compatta, pronta a sfruttare le occasioni offensive.
Le probabili formazioni di Albinoleffe-Virtus Verona—
L’Albinoleffe dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2, cercando equilibrio tra centrocampo e attacco. La Virtus Verona opterà per un 3-4-3, puntando su aggressività sugli esterni e concretezza offensiva.
Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez
Virtus Verona (3-4-3): Sibi, Daffara, Toffanin, Munaretti, Patanè, Muhameti, Gatti, Bassi, Bulevardi, Fabbro, Zarpellon. Allenatore: Luigi Fresco
