Lo stadio dell’Alcione apre le porte a una sfida interessante tra ASC Alcione e ACD Treviso, due squadre che arrivano alla terza giornata di Serie C Girone A con obiettivi differenti. L’Alcione occupa attualmente la terza posizione con 4 punti e ha iniziato il campionato mostrando solidità, mentre il Treviso è decimo con 3 punti e cerca continuità dopo una partenza altalenante. La gara rappresenta quindi un’occasione importante per entrambe le formazioni, con la squadra ospite chiamata a dare seguito al successo ottenuto nell’ultimo turno. VEDI ALCIONE-TREVISO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Alcione-Treviso in diretta TV e streaming

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Come seguire lo streaming di Alcione-Treviso

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Le modalità di accesso allo streaming possono variare in base alla piattaforma e al servizio disponibile: è quindi consigliabile controllare preventivamente la programmazione della partita.

Alcione-Treviso: data, orario e informazioni sulla partita

Alcione e Treviso si affrontano in un match di Serie C Girone A che mette in palio punti importanti per la classifica. La squadra di Giovanni Cusatis parte da una posizione migliore, ma il Treviso di Edoardo Gorini arriva alla sfida con la volontà di dare continuità al successo conquistato nell’ultimo turno.

Partita: ASC Alcione-Acd Treviso

ASC Alcione-Acd Treviso Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Giornata: 3ª giornata

3ª giornata Data: 7 settembre 2026

7 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Streaming: Bet365 e Vincitù

L’ASC Alcione occupa attualmente il terzo posto in classifica con 4 punti conquistati nelle prime due giornate. La formazione allenata da Giovanni Cusatis ha segnato 3 gol e ne ha subiti appena 1, dimostrando una buona organizzazione difensiva. Nell’ultima partita è arrivato lo 0-0 contro il Dolomiti Bellunesi, risultato che ha permesso all’Alcione di mantenere la porta inviolata e confermare una certa solidità.

L’ACD Treviso si trova invece al decimo posto con 3 punti, frutto di una vittoria e una sconfitta. La squadra guidata da Edoardo Gorini ha realizzato 2 reti e ne ha subite altrettante. Nell’ultima uscita è arrivato il successo per 1-0 contro il Calcio Lecco 1912, un risultato importante dopo la sconfitta iniziale. Il Treviso è però chiamato a trovare maggiore continuità, soprattutto lontano da casa.

Non sono disponibili informazioni sugli ultimi scontri diretti tra Alcione e Treviso. Le due formazioni si affrontano quindi in un contesto caratterizzato da un ulteriore elemento di incertezza, con entrambe le squadre pronte a giocarsi una partita importante per consolidare o migliorare la propria posizione in classifica.

Il momento dell'Alcione

L’Alcione arriva alla sfida con 4 punti e con una partenza che può essere considerata positiva. La squadra di Giovanni Cusatis ha mostrato equilibrio nelle prime due giornate, concedendo appena una rete e trovando una buona continuità sul piano dell’organizzazione.

Il pareggio senza reti contro il Dolomiti Bellunesi ha confermato soprattutto la solidità della fase difensiva. Pur non riuscendo a trovare il gol, l’Alcione ha mantenuto la porta inviolata e ha evidenziato una buona compattezza di squadra.

Contro il Treviso l’obiettivo sarà trasformare questa solidità in maggiore incisività offensiva. I 3 gol realizzati nelle prime due giornate rappresentano un dato positivo, ma la squadra dovrà cercare di aumentare la propria pericolosità per sfruttare al meglio la posizione favorevole in classifica.

Il momento del Treviso

Il Treviso ha iniziato il campionato con una vittoria e una sconfitta, raccogliendo 3 punti nelle prime due partite. Il successo per 1-0 contro il Calcio Lecco 1912 ha permesso alla squadra di Edoardo Gorini di rialzarsi immediatamente dopo il passo falso iniziale.

I numeri raccontano finora un rendimento equilibrato, con 2 gol segnati e 2 subiti. Il problema principale resta però la ricerca di una maggiore continuità, soprattutto considerando la necessità di risalire una classifica ancora molto corta.

La sfida contro l’Alcione rappresenta in questo senso un test significativo. Il Treviso dovrà affrontare una squadra che ha dimostrato di essere difficile da superare e che, con 4 punti, occupa una posizione più avanzata. Una prestazione positiva potrebbe consentire ai veneti di dare ulteriore valore alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno.