La sfida tra Aldosivi e Racing Club, valida per la Liga Profesional de Fútbol, si presenta come un passaggio delicato per entrambe le squadre. I padroni di casa stanno attraversando un periodo complicato, con difficoltà evidenti soprattutto in fase offensiva, mentre gli ospiti cercano di reagire dopo alcune battute d’arresto recenti. Anche la storia recente del confronto pende dalla parte del Racing, che ha vinto gli ultimi cinque precedenti senza subire gol, evidenziando un divario che potrebbe emergere ancora.

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Il momento delle due squadre

L’Aldosivi arriva a questo appuntamento in una situazione critica. La squadra non conquista una vittoria da 13 partite di campionato, con un bilancio di 6 pareggi e 7 sconfitte. Il problema principale resta la produzione offensiva: il club non segna da cinque gare consecutive e mantiene una media stagionale di appena 0,2 gol a partita, a fronte di 1,1 reti subite. Numeri che spiegano le difficoltà in classifica, dove la squadra occupa attualmente il 14º posto. Il Racing Club si presenta invece con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo un recente calo. La formazione ha perso tre delle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, tra cui il 2-3 contro il Botafogo del 15 aprile 2026. Nonostante ciò, il rendimento complessivo resta più equilibrato: 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte in stagione, che valgono il 9º posto in classifica. Dal punto di vista statistico, il Racing mostra maggiore solidità, con una media di 1,2 gol segnati e 1,0 subiti a partita, dati che evidenziano una struttura più stabile rispetto agli avversari. Nel complesso, si tratta di una gara in cui gli ospiti partono favoriti, ma con entrambe le squadre chiamate a dare risposte importanti per il prosieguo della stagione.

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