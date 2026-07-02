La sfida di tennis tra Ekaterina Alexandrova e Iva Jovic è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Un confronto generazionale tra l’esperienza della russa e il talento emergente della statunitense, con in palio un posto negli ottavi dello Slam londinese.

Tennis in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio tennis. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

La Alexandrova arriva a questo appuntamento forte di una grande solidità nel circuito WTA e di un tennis molto efficace sull’erba, mentre la Jovic cercherà di sfruttare entusiasmo e spensieratezza per provare a sorprendere.

Ekaterina Alexandrova: caratteristiche e carriera

Ekaterina Alexandrova, nata nel 1994 in Russia, è una giocatrice ormai stabilmente presente nel circuito WTA ad alti livelli. Nel corso della carriera ha conquistato diversi titoli e ottenuto vittorie importanti contro top player, confermandosi una presenza costante nei tornei più prestigiosi.

Dal punto di vista tecnico è una tennista molto aggressiva, dotata di un servizio potente e di colpi piatti che le permettono di comandare lo scambio. L’erba è una superficie che si adatta bene al suo gioco rapido e incisivo, grazie alla capacità di prendere subito l’iniziativa.

Iva Jovic: caratteristiche e carriera

Iva Jovic è una delle giovani promesse del tennis femminile statunitense. Classe 2007, ha iniziato a farsi notare nel circuito ITF e nei tornei junior grazie a risultati molto promettenti, che le hanno permesso di ottenere spazio anche nei tabelloni principali.

Il suo stile di gioco è moderno e aggressivo, basato su grande intensità da fondo campo e una buona personalità nei momenti importanti. Affrontare una giocatrice esperta come Alexandrova rappresenta per lei un test di grande valore nel suo percorso di crescita.

Dove vedere Alexandrova-Jovic in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Alexandrova-Jovic, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Bonzi-Diallo Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Sky Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Sky Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento delle due tenniste

Alexandrova proverà a imporre subito il proprio ritmo con potenza e aggressività.

Jovic cercherà invece di giocare con coraggio, sfruttando l’occasione per accumulare esperienza contro un’avversaria di alto livello. Forse la Alexandrova parte leggermente favorita, ma in gare come questa pochi episodi possono completamente stravolgere il canovaccio di tutto l'incontro.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DEL TENNIS CLICCA SU BET365.

IL TENNIS SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE IN TEMPO REALE.

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE IL TENNIS IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL TENNIS SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DEL TENNIS, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE GRATIS.