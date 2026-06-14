La sfida di tennis tra Ekaterina Alexandrova e Anastasia Potapova è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Berlino e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 10:00. Un incontro interessante tra due giocatrici russe di alto livello, pronte a contendersi un posto nel turno successivo del torneo su erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Alexandrova arriva a questo appuntamento con grande fiducia grazie al suo tennis potente e aggressivo. La russa è una giocatrice molto efficace sull’erba, dove il suo servizio e i colpi rapidi possono fare la differenza.

La Potapova, invece, è una tennista molto completa e combattiva, capace di adattarsi bene alle diverse superfici. Cercherà di rispondere con continuità e di allungare gli scambi per mettere in difficoltà l’avversaria.

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Il momento delle due tenniste

Alexandrova proverà a imporre il proprio ritmo aggressivo e a comandare gli scambi fin dai primi colpi.

Potapova cercherà invece di giocare con ordine e continuità, provando a spezzare il ritmo e portare la partita su scambi più lunghi.

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