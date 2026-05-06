Alianza Atlético e América de Cali si affrontano in un match del Gruppo A di Copa Sudamericana che può pesare molto sulla corsa alla qualificazione. Le due squadre arrivano separate da pochi punti in classifica e con la necessità di ottenere un risultato positivo per restare in piena lotta per il turno ad eliminazione diretta. Guarda ora Alianz-America de Cali GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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L’arriva a questa sfida con un percorso fin qui complicato nel girone. La squadra peruviana ha raccolto un solo punto nelle prime tre partite, frutto del pareggio per 1-1 contro l’América de Cali all’andata. Negli altri due incontri sono arrivate sconfitte contro Macará e altri avversari del gruppo, ma la squadra ha comunque mostrato segnali di crescita soprattutto nell’ultima vittoria in campionato per 4-1 contro Sport Huancayo, che ha ridato fiducia all’ambiente.

L’América de Cali si presenta invece con una situazione di classifica leggermente migliore, ma ancora non del tutto tranquilla. I colombiani hanno alternato buone prestazioni a passi falsi: dopo la vittoria all’esordio nel girone e il pareggio proprio contro l’Alianza Atlético, è arrivata la sconfitta esterna contro il Tigre che ha complicato i piani di fuga.

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