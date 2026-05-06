Alianz-America de Cali: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Sudamericana su Bet365
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Alianza Atlético e América de Cali si affrontano in un match del Gruppo A di Copa Sudamericana che può pesare molto sulla corsa alla qualificazione. Le due squadre arrivano separate da pochi punti in classifica e con la necessità di ottenere un risultato positivo per restare in piena lotta per il turno ad eliminazione diretta. Guarda ora Alianz-America de Cali GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui AlianzL’Alianza Atlético arriva a questa sfida con un percorso fin qui complicato nel girone. La squadra peruviana ha raccolto un solo punto nelle prime tre partite, frutto del pareggio per 1-1 contro l’América de Cali all’andata. Negli altri due incontri sono arrivate sconfitte contro Macará e altri avversari del gruppo, ma la squadra ha comunque mostrato segnali di crescita soprattutto nell’ultima vittoria in campionato per 4-1 contro Sport Huancayo, che ha ridato fiducia all’ambiente.
Qui America de Cali
L’América de Cali si presenta invece con una situazione di classifica leggermente migliore, ma ancora non del tutto tranquilla. I colombiani hanno alternato buone prestazioni a passi falsi: dopo la vittoria all’esordio nel girone e il pareggio proprio contro l’Alianza Atlético, è arrivata la sconfitta esterna contro il Tigre che ha complicato i piani di fuga.
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