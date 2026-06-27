Lunedì 29 giugno, con inizio previsto alle ore 12:00 italiane, il Centre Court dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra ospiterà la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Shevchenko, valida per il primo turno di Wimbledon 2026. Il canadese parte con i favori del pronostico e punta a iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino sull'erba londinese, mentre il kazako cerca un'impresa contro una delle teste di serie del torneo.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Aliassime-Shevchenko in diretta TV e streaming ufficiale

Felix Auger-Aliassime-Shevchenko, in programma lunedì 29 giugno alle ore 12:00 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. L'incontro sarà visibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW, disponibili su smart TV, computer, smartphone e tablet.

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Il momento di Felix Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime arriva a Wimbledon da quarta testa di serie e con l'obiettivo di tornare protagonista sui prati inglesi. Il suo miglior risultato nello Slam londinese resta il quarto di finale raggiunto nel 2021, ma le ultime edizioni non sono state particolarmente fortunate, con tre eliminazioni al primo turno nelle ultime quattro partecipazioni.

Il canadese ha comunque mostrato buoni segnali durante la stagione sull'erba. Al torneo di Halle ha superato Nuno Borges e Learner Tien prima di arrendersi nei quarti di finale a Frances Tiafoe, al termine di una sfida nella quale ha sprecato quattro match point. Prestazioni che confermano come il suo livello sia in crescita in vista di Wimbledon.

Il momento di Alexander Shevchenko

Alexander Shevchenko si presenta a Londra con meno certezze ma con la voglia di sorprendere. Il tennista kazako ha provato a qualificarsi per il torneo di Maiorca senza riuscirci e continua ad avere poca esperienza sull'erba, superficie sulla quale ha ottenuto una sola vittoria in carriera.

L'ingresso nella top 100 mondiale rappresenta comunque un traguardo importante, ma affrontare subito una delle principali teste di serie renderà il debutto particolarmente complicato.

MELBOURNE, AUSTRALIA - 21 GENNAIO 2026: Alexander Shevchenko del Kazakistan esulta dopo aver conquistato un punto contro Learner Tien degli Stati Uniti nel secondo turno del singolare maschile, durante la quarta giornata degli Australian Open 2026 al Melbourne Park, il 21 gennaio 2026 a Melbourne, in Australia. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

La situazione del tabellone

Il vincitore della sfida accederà al secondo turno di Wimbledon, dove affronterà uno tra due qualificati del tabellone principale. Per Auger-Aliassime rappresenta un'occasione importante per evitare un'altra eliminazione precoce e rilanciare le proprie ambizioni nello Slam londinese, mentre Shevchenko proverà a conquistare uno dei risultati più prestigiosi della sua carriera.

Precedenti

Non risultano precedenti ufficiali tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Shevchenko nel circuito ATP.

Cosa aspettarci dalla partita tra Aliassime-Shevchenko

Auger-Aliassime cercherà di imporre fin dalle prime battute il proprio servizio e il gioco offensivo, caratteristiche che si sposano perfettamente con l'erba di Wimbledon. Shevchenko proverà invece ad allungare gli scambi e sfruttare eventuali passaggi a vuoto del canadese, ma dovrà alzare notevolmente il livello rispetto alle ultime uscite. Sulla carta il favorito è Auger-Aliassime, che ha una concreta opportunità per iniziare il torneo con una vittoria convincente.

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