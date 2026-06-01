Gli ottavi di finale del Roland Garros propongono una sfida interessante tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo, due giocatori che hanno saputo costruire un percorso convincente sulla terra battuta parigina. A partire con i favori del pronostico è il canadese, forte di una classifica migliore e di una maggiore continuità di rendimento ai massimi livelli del circuito.

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Il momento dei due tennisti

Auger-Aliassime arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di essere uno dei giocatori più completi ancora in corsa nel torneo. Il canadese occupa una posizione nettamente superiore rispetto a quella del cileno nel ranking mondiale e, almeno sulla carta, dispone di un bagaglio tecnico e atletico in grado di fare la differenza anche sulla superficie più lenta del circuito.

Finora il suo cammino a Parigi è stato particolarmente convincente. Le tre vittorie ottenute nei turni precedenti hanno evidenziato una buona condizione fisica e una crescente fiducia nei propri mezzi, elementi fondamentali in una fase del torneo in cui ogni dettaglio può risultare decisivo.

Alejandro Tabilo, però, non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima designata. Il mancino sudamericano ha costruito gran parte dei suoi migliori risultati proprio sulla terra battuta e ha dimostrato anche in questo Roland Garros di poter mettere in difficoltà avversari di alto livello. Il suo tennis vario e la capacità di aprire il campo con il servizio e il diritto rappresentano armi che potrebbero creare qualche problema al favorito.

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