La sfida di tennis tra Felix Auger-Aliassime e Michael Zheng è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Il canadese parte con i favori del pronostico, ma il giovane statunitense proverà a sorprendere uno dei giocatori più continui del circuito ATP per conquistare un posto negli ottavi di finale dello Slam londinese.

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Auger-Aliassime arriva al match forte di un ottimo rendimento sull'erba in questa stagione, mentre Zheng cercherà di sfruttare l'entusiasmo e la spensieratezza tipica dei giovani talenti.

Felix Auger-Aliassime: caratteristiche e carriera

Felix Auger-Aliassime, nato nel 2000 a Montréal, è uno dei principali protagonisti del tennis mondiale. Ex numero 4 del ranking ATP, nel corso della carriera ha conquistato diversi titoli e raggiunto risultati importanti nei tornei del Grande Slam, confermandosi stabilmente tra i migliori giocatori del circuito.

Dal punto di vista tecnico basa il proprio gioco su un servizio molto potente e su un diritto estremamente incisivo. Grazie alla sua struttura fisica e alla capacità di comandare gli scambi, l'erba rappresenta una superficie particolarmente favorevole alle sue caratteristiche.

Michael Zheng: caratteristiche e carriera

Michael Zheng è uno dei giovani prospetti più interessanti del tennis statunitense. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a livello junior, sta progressivamente trovando spazio anche nel circuito maggiore, mettendosi in evidenza per qualità tecniche e personalità.

Il suo tennis è moderno e aggressivo, con una buona predisposizione ad attaccare da fondo campo e a prendere rapidamente l'iniziativa. Affrontare un avversario come Auger-Aliassime rappresenta un'importante occasione per misurare il proprio livello nei grandi tornei.

Dove vedere Aliassime-Zheng in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Aliassime-Zheng, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Auger-Aliassime proverà a sfruttare il servizio e la sua maggiore esperienza per controllare il ritmo della partita fin dalle prime battute.

Zheng cercherà invece di giocare con coraggio, provando ad alzare l'intensità degli scambi e a mettere pressione al canadese. Si prevede un confronto abbastanza equilibrato e con il risultato finale che potrebbe essere in bilico fino alla fine.

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