Martedì 9 giugno alle ore 21:00 l'Estadio de los Juegos Mediterráneos sarà il palcoscenico della sfida di ritorno della semifinale playoff di Segunda División tra Almeria e Castellon. Dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata, il discorso qualificazione resta completamente aperto e saranno gli ultimi novanta minuti a decidere quale delle due squadre potrà continuare la corsa verso la promozione nella Liga. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ALMERIA-CASTELLON CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre racconta di formazioni che arrivano a questo appuntamento con convinzione e fiducia. L'Almería ha raccolto cinque vittorie nelle ultime dieci gare disputate, alternando prestazioni brillanti ad alcune difficoltà difensive che ne hanno limitato il rendimento. I padroni di casa restano comunque una delle squadre più prolifiche della categoria e possono contare sul talento di Sergio Arribas, Leo Baptistao e Adrián Embarba per trovare la giocata decisiva.

Il Castellón si presenta invece con una sola sconfitta nelle ultime dieci partite ufficiali. La formazione ospite ha costruito la propria forza attraverso il possesso palla, l'intensità e una notevole capacità di creare occasioni da gol. Alex Calatrava e Ousmane Camara rappresentano le principali minacce offensive, mentre Brignani ha già lasciato il segno nella sfida d'andata.

Probabili formazioni di Almeria-Castellon

L'Almería dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1. In porta spazio ad Andrés Fernández, protetto dalla linea difensiva composta da Chirino, Ely, Bonini e Álex Muñoz. In mediana agiranno Lopy e Dzodic, mentre sulla trequarti Embarba, Arribas e Baptistao avranno il compito di supportare Miguel de la Fuente, riferimento offensivo più avanzato.

Il Castellón dovrebbe invece rispondere con un 4-4-2 molto dinamico. Matthys sarà il portiere titolare, davanti a lui la difesa formata da Gerenabarrena, Alberto Jiménez, Brignani e Lucas Alcázar. A centrocampo spazio a Pablo Santiago, Ronaldo, Diego Barri e Jakobsen, con Calatrava e Camara chiamati a guidare l'attacco.

Almeria (4-2-3-1): Fernández; Chirino, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Dzodic; Embarba, Arribas, Baptistao; De la Fuente.

Castellon (4-4-2): Matthys; Gerenabarrena, Alberto Jiménez, Brignani, Alcázar; Pablo Santiago, Ronaldo, Diego Barri, Jakobsen; Calatrava, Camara.

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