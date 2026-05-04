Almeria-Mirandés mette di fronte due squadre con obiettivi completamente diversi ma entrambe con enorme bisogno di punti in questo finale di stagione di Liga 2. I padroni di casa sono pienamente coinvolti nella corsa alla promozione diretta e vogliono riprendersi il secondo posto dopo il successo del Deportivo La Coruna, mentre il Mirandés continua a lottare per evitare la retrocessione, trovandosi ancora a tre punti dalla zona salvezza. Guarda ora Almeria-Mirandes GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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L’arriva alla sfida dopo aver reagito molto bene al pesante 5-1 subito sul campo della capolista Real Racing Club. La squadra di Rubi ha infatti rialzato immediatamente la testa vincendo due gare consecutive: prima il 3-2 casalingo contro il, poi il convincente 4-2 sul campo del Granada.

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Almeria-Mirandes, probabili formazioni

Ilsi presenta invece dopo una vittoria fondamentale ottenuta nell’ultimo turno contro il Cultural Leonesa, battuto 2-1 in casa in uno scontro pesante nella corsa salvezza. Prima di quel successo, però, la squadra allenata da Antxon Muneta aveva raccolto solo un punto nelle due gare precedenti, pareggiando 2-2 contro il Castellon e perdendo 3-1 contro il Deportivo La Coruna.Fernandez; Luna, Ely, Bonini, Munoz; Dzodic, Lopy; Léo Baptistao, Arribas, Embarba; De La Fuente.: Rubi

Mirandés (4-2-3-1): Palomares; Ramos, Gutierrez, Cabello, Medrano; Helguera, Bauza; Hernandez, Fernandez, Jebari; Del Cura. Allenatore: Antxon Muneta

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