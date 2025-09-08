Se siete appassionati del calcio argentino potrete vedere Almirante Brown-San Telmo GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Questo è l'unico modo per vedere il match online visto l'accordo in esclusiva tra Bet365 e la federcalcio argentina. Oltre alle immagini del match potrete consultare anche in tempo reale le statistiche delle due formazioni e di tutti i calciatori.

Almirante Brown-San Telmo, come arrivano le due squadre

L'Almirante Brown è terzultimo in classifica ma sarebbe ancora salvo visto che dalla Primera Nacional retrocedono solo le ultime due i classifica e al momento i gialloneri hanno 7 punti di vantaggio sulla penultima. Il magro bottino dei padroni di casa recita 5 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte con 23 goal fatti e 34 subiti. La squadra arriva dal ko per 1-0 in trasferta contro l'Agropecuario. Gli ospiti sono nel limbo della gratuatoria visto che con 35 punti sono a +16 dalla zona retrocessione ma -13 da quella promozione. Il San Telmo ha racoclto 8 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte con 25 goal all'attivo e 34 al passivo e arriva dalla sconfitta per 2-0 in casa contro il Chaco For Ever. Nel match del girone di andata sucesso esterno dall'Almirante per 1-0 lo scorso maggio.