La partita prevista per domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 tra Team Altamura e Casarano si configura come un passaggio significativo del campionato di Serie C, Girone C, ormai arrivato alla 38ª giornata. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Le due squadre occupano posizioni differenti in classifica: il Team Altamura è attualmente 11° con 45 punti, mentre il Casarano si trova al 9° posto con 53 punti. Pur avendo obiettivi diversi, entrambe sono chiamate a dare il massimo per ottenere punti fondamentali in questa fase decisiva della stagione.

Il Team Altamura, allenato da Devis Mangia, ha avuto un rendimento discontinuo nelle ultime settimane, raccogliendo una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle cinque gare più recenti. Tra le mura amiche, la squadra ha mostrato discreta solidità, con sei successi, sei pareggi e sei sconfitte. Tuttavia, il bilancio reti — 32 segnate e 45 incassate — mette in evidenza alcune criticità in difesa.

Sul fronte opposto, il Casarano guidato da Vito Di Bari arriva da un momento più positivo, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra si è distinta per una buona produttività offensiva, con 52 gol all’attivo, ma ha anche concesso molto, subendo 57 reti. Il rendimento in trasferta — cinque vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte — evidenzia una certa fragilità lontano da casa, aspetto che potrebbe incidere sull’andamento della sfida.

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