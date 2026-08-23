Il Team Altamura apre la nuova stagione di Serie C davanti al proprio pubblico contro la SS Monopoli 1966. La sfida, in programma lunedì 24 agosto 2026 alle ore 21:00, mette di fronte due formazioni che vogliono iniziare con il piede giusto il nuovo campionato. Team Altamura-Monopoli è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e Vincitù e può essere seguita in streaming secondo le condizioni previste dai rispettivi operatori. VEDI ALTAMURA-MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di Valencia-Celta Vigo. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Team Altamura-Monopoli in diretta TV e streaming

sarà disponibile innei palinsesti di. Il calcio d'inizio è fissato per lunedìe la partita potrà essere seguita attraverso i dispositivi compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dai singoli operatori.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio tra gli appuntamenti della giornata. Accedi al palinsesto Bet365 e cerca Altamura-Monopoli

La partita risulta disponibile anche attraverso Vincitù. Prima del calcio d’inizio è consigliabile controllare nuovamente la presenza dell’evento e le condizioni richieste dalla piattaforma.

Goldbet e Lottomatica permettono invece di consultare le altre dirette sportive e le partite presenti nei rispettivi palinsesti:

Prima del calcio d'inizio è consigliabile verificare il palinsesto ufficiale per conoscere le modalità di visione disponibili, gli eventuali requisiti di accesso e la piattaforma sulla quale sarà possibile seguire la partita.

Come accedere allo streaming di Team Altamura-Monopoli

Per cercare Team Altamura-Monopoli nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Team Altamura-Monopoli tra le partite di lunedì 24 agosto; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Team Altamura-Monopoli: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà lunedì 24 agosto 2026 e il calcio d'inizio è fissato alle 21:00.

Partita: Team Altamura-Monopoli

Team Altamura-Monopoli Competizione: Serie C

Serie C Data: lunedì 24 agosto 2026

lunedì 24 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per entrambe le squadre si tratta del primo appuntamento della nuova stagione. Il Team Altamura proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Monopoli punta a confermare la propria capacità di essere competitivo anche nelle partite più equilibrate.

MONOPOLI, ITALY - SEPTEMBER 14: Simone Calvano of Monopoli competes for the ball with Livano Comenencia of Juventus Next Gen during the Serie C match beetween Monopoli and Juventus Next Gen at Stadio Comunale Vito Simone Veneziani on September 14, 2024 in Monopoli, Italy. (Photo by Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il momento del Team Altamura

Il Team Altamura, guidato da Ledian Memushaj, arriva al debutto con qualche indicazione contrastante. La formazione pugliese aveva chiuso la stagione precedente con una netta sconfitta interna contro il Casarano, ma nell'ultima uscita ha mostrato segnali incoraggianti superando per 2-1 il Foggia Calcio.

Il successo ottenuto in preparazione può rappresentare un'importante iniezione di fiducia per il gruppo. L'obiettivo sarà ora trasferire le indicazioni positive mostrate contro il Foggia nell'esordio ufficiale in campionato.

Davanti al proprio pubblico, Altamura cercherà dunque di partire con un risultato positivo e di costruire fin dalla prima giornata le basi per una stagione convincente.

Il momento del Monopoli

Il Monopoli, allenato da Alberto Colombo, arriva alla sfida dopo una vittoria ottenuta ai rigori contro l'Audace Cerignola, al termine di un incontro conclusosi in parità nei tempi regolamentari.

La squadra biancoverde ha inoltre chiuso la stagione precedente con un pareggio in trasferta contro il Potenza, confermando la propria capacità di rimanere dentro le partite e di rendere complicato il compito degli avversari.

Anche i precedenti tra le due formazioni raccontano di un confronto equilibrato: una vittoria per parte e due pareggi. Numeri che lasciano prevedere una partita combattuta, nella quale entrambe le squadre potrebbero giocarsi le proprie chance fino all'ultimo minuto.

L'esordio rappresenta quindi un appuntamento importante sia per Memushaj sia per Colombo: il Team Altamura cerca conferme dopo il successo sul Foggia, mentre il Monopoli vuole iniziare il campionato con la solidità mostrata nelle ultime uscite.