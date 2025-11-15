Lo streaming gratis della gara di campionato Altamura-Salernitana: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 11:26)

Il Girone C di Serie C offre una sfida interessante tra due squadre con obiettivi molto diversi. Altamura e Salernitana si affrontano domenica 16 novembre alle ore 14:30: i pugliesi cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre i granata vogliono consolidare la seconda posizione e continuare la corsa al primo posto. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Altamura-Salernitana in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Altamura-Salernitana in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Altamura-Salernitana” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Altamura, quattordicesima con 15 punti, sta vivendo un periodo altalenante e ha bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Mangia punta su organizzazione difensiva e compattezza per limitare la forza offensiva degli ospiti.

La Salernitana, seconda con 27 punti, prosegue invece la sua corsa verso la vetta. Raffaele può contare su un gruppo esperto e su un attacco in ottima forma, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi.

Le probabili formazioni di Altamura-Salernitana — L’Altamura dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2, mentre la Salernitana risponderà con un 3-4-2-1, puntando su ritmo e qualità tra le linee.

Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma, Anastasio, Golemic, Matino, Villa, Varone, Tascone, Achik, Liguori, Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele

