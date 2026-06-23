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Il momento di Daniel Altmaier

L'avvicinamento a Eastbourne non poteva essere più incoraggiante per il tedesco. A Halle, Altmaier ha dimostrato di poter essere competitivo anche sull'erba, superficie che storicamente non rappresenta il suo habitat naturale.

Le vittorie contro Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev hanno certificato un livello di gioco molto elevato, soprattutto nei momenti decisivi degli incontri. Pur essendosi fermato in semifinale contro Frances Tiafoe, il percorso compiuto in Germania ha lasciato segnali estremamente positivi.

Il servizio sta funzionando bene, la fiducia è cresciuta e la capacità di reggere gli scambi contro avversari di alto livello potrebbe rivelarsi un fattore determinante anche in questo torneo.

Il momento di Aleksandar Kovacevic

Per Kovacevic il discorso è diverso. Lo statunitense continua a mostrare qualità interessanti soprattutto nei turni di battuta, ma fatica a trovare continuità nell'arco dei tornei.

Le ultime settimane raccontano di un giocatore capace di alternare buone prestazioni a passaggi a vuoto improvvisi. A Londra è riuscito a entrare nel tabellone principale, ma non ha sfruttato l'occasione per costruire un percorso significativo.

Il servizio resta l'arma principale del suo repertorio e sull'erba questo aspetto assume ancora maggiore importanza. Tuttavia, per competere contro un Altmaier in crescita servirà una prestazione molto più solida rispetto a quelle offerte recentemente.

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