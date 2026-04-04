Amburgo-Augsburg: probabili formazioni e streaming gratis

Una partita che vale più della classifica attuale. Amburgo e Augsburg arrivano da momenti difficili e cercano una svolta immediata.

Stefano Sorce 4 aprile - 03:28

Amburgo e Augsburg si trovano uno di fronte all’altro in un momento in cui ogni punto può cambiare gli equilibri della stagione. Il 4 aprile 2026, alle ore 15:30, il Volksparkstadion diventa il centro di uno scontro diretto che mette in gioco stabilità e prospettive future. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI AMBURGO-AUGSBURG SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Amburgo si presenta con un andamento irregolare, ma con una certa capacità di restare agganciato alle partite. Una sola vittoria nelle ultime sei gare non è un dato brillante, ma i tanti pareggi hanno comunque permesso alla squadra di non perdere completamente contatto con le dirette concorrenti. Il problema principale resta la continuità: l’attacco produce a fasi alterne, mentre la difesa concede troppo nei momenti chiave. Tuttavia, nelle ultime uscite si è vista una squadra più organizzata rispetto alla prima parte di stagione, segnale che qualcosa sta cambiando.

L’Augsburg vive una fase più delicata. Le tre sconfitte consecutive hanno interrotto un periodo positivo e riaperto scenari che sembravano ormai chiusi. Il dato più preoccupante riguarda la tenuta difensiva, crollata proprio nelle ultime giornate. Eppure, poco prima di questo calo, la squadra aveva trovato un buon equilibrio, raccogliendo risultati importanti. Questo rende la partita ancora più incerta: si tratta di capire quale versione dell’Augsburg scenderà in campo.

Probabili formazioni di Amburgo-Augsburg — L’Amburgo dovrebbe affidarsi a Heuer Fernandes tra i pali, con una difesa a tre composta da Omari, Vušković e Torunarigha. Sulle fasce agiranno Mikelbrencis e Muheim, mentre in mezzo al campo spazio a Vieira, Capaldo e Sambi Lokonga. In avanti la coppia formata da Otele e Königsdörffer.

L’FC Augsburg risponde con Dahmen in porta, difesa a tre con Banks, Schlotterbeck e Zesiger. A centrocampo Fellhauer e Giannoulis sugli esterni, con Rexhbecaj e Massengo centrali. Sulla trequarti Rieder e Claude-Maurice agiranno alle spalle di Ribeiro.

Amburgo (3-5-2): Heuer Fernandes; Omari, Vušković, Torunarigha; Mikelbrencis, Vieira, Capaldo, Sambi Lokonga, Muheim; Otele, Königsdörffer.

FC Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Ribeiro.