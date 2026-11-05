Cinque punti separano Amburgo e Borussia Mönchengladbach alla vigilia dello scontro del Volksparkstadion. I padroni di casa devono ritrovare concretezza, mentre il Gladbach cerca punti per risalire e dovrà fare i conti con la difesa più battuta del campionato. Si gioca venerdì 6 novembre 2026 alle 20:30 al Volksparkstadion. GUARDA AMBURGO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH IN STREAMING SU BET365.

L’Amburgo arriva da tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa, mentre il Gladbach è ultimo e ha l’occasione di ridurre a due punti il distacco dai padroni di casa. L’Amburgo ha segnato sette gol nelle prime otto giornate. Il Borussia ne ha realizzati quattro in più, ma ne ha concessi 22. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE AMBURGO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH IN STREAMING SU VINCITÙ.

Sky Sport Calcio trasmette l’anticipo, streaming su NOW e Sky Go

, con calcio d’inizio alle. La partita sarà disponibile anche. Suserve il Pass Sport. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende la partita possono invece accedere ada computer, smartphone e tablet compatibili.

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La scheda della partita

Competizione — Bundesliga 2026/27.

— Bundesliga 2026/27. Giornata — 9ª.

— 9ª. Data — Venerdì 6 novembre 2026.

— Venerdì 6 novembre 2026. Calcio d’inizio — Ore 20:30 italiane.

— Ore 20:30 italiane. Stadio — Volksparkstadion, Amburgo.

— Volksparkstadion, Amburgo. Diretta TV — Sky Sport Calcio, canale 202.

— Sky Sport Calcio, canale 202. Streaming — NOW e Sky Go.

Amburgo, il fattore casa può aiutare a ritrovare il gol

è fermo ae il rientro al Volksparkstadion arriva dopo tre sconfitte di fila tra tutte le competizioni. L’ultima in Bundesliga è il. In una classifica con sei squadre a quota nove, vincere contro il fanalino di coda darebbe ai padroni di casa un po’ di margine sulla zona bassa. I numeri spiegano dove intervenire. Con, l’Amburgo ha bisogno di creare occasioni più pulite e di evitare che ogni attacco lasci la difesa esposta.

Schierare Moffi e Grønbæk vicini può offrire una soluzione. Il primo può tenere impegnati i centrali e ricevere spalle alla porta, mentre il secondo può allontanarsi dalla linea difensiva e raccogliere la sponda. Il precedente casalingo più recente con il Gladbach si è chiuso 0-0. È un promemoria per l’Amburgo, che dovrà trovare il modo di servire le punte dentro l’area anche se gli ospiti concederanno pochi spazi centrali.

Gladbach, la priorità è abbassare il numero di gol concessi

Ilarriva cone la peggior difesa della Bundesliga. Ipesano più degli undici realizzati. Nell’ultima giornata, però, il Gladbach ha tenuto la porta inviolata nello. A livello di risultati, è il terzo incontro consecutivo senza sconfitte contando anche la coppa. Adgli ospiti possono ripartire dalla compattezza mostrata nell’ultimo turno. Consulle fasce, il Gladbach può abbassare i quinti per chiudere gli spazi ai lati dei tre centrali.

Per evitare di rimanere schiacciato, avrà però bisogno di un’uscita pronta verso Mohya e Hack, i due giocatori attesi alle spalle di Lidberg. Il centravanti può dare alla squadra il tempo di risalire quando riceve un pallone diretto. La qualità dell’azione successiva dipenderà dalla distanza dei trequartisti. Se uno si avvicina per raccogliere la sponda e l’altro attacca lo spazio, il Gladbach può trasformare un rinvio o un recupero basso in una ripartenza.

Chiave tattica di Amburgo-Borussia Monchengladbach

può cercare il vantaggio sulle fasce per spostare la difesa ospite. Secostringead abbassarsi, un centrale del Borussia potrebbe dover uscire verso la corsia. È il momento in cui Moffi può attaccare il primo palo e Grønbæk muoversi nello spazio appena liberato. Perché funzioni, il pallone deve arrivare prima che i difensori abbiano il tempo di ricompattarsi.

Il Gladbach può cercare proprio lo spazio lasciato dal quinto quando l’Amburgo perde palla. Hack e Mohya possono ricevere ai lati del centrocampo, costringendo uno dei difensori a uscire e aprendo un corridoio per Lidberg. Se entrambi i quinti dell’Amburgo sono alti, il primo passaggio dopo il recupero può portare il Borussia a ridosso dell’area in poche giocate.

Con tanti uomini concentrati intorno alle due difese a tre, contano anche le respinte. L’Amburgo può tenere il Borussia nella sua metà campo raccogliendo le seconde palle al limite dell’area. Se invece Uno e Neuhaus riescono a recuperarle e a trovare subito i trequartisti, gli ospiti possono spezzare la pressione e riportare il gioco lontano da Batz.

Probabili formazioni di Amburgo-Borussia Monchengladbach

Fernandes è atteso tra i pali, con Omari, Nandja e Torunarigha nella linea a tre. El Ouahdi e Wolfe possono dare ampiezza, con Adeline, Lokonga e Muheim negli altri posti di centrocampo. La coppia offensiva ipotizzata è quella composta da Moffi e Grønbæk.

Borussia Monchengladbach. Davanti a Batz sono attesi Itakura, Sander e Chiarodia. Scally e Ullrich dovrebbero partire sulle corsie, con Uno e Neuhaus al centro. Mohya e Hack agiranno a sostegno di Lidberg.

AMBURGO (3-5-2) — Fernandes; Omari, Nandja, Torunarigha; El Ouahdi, Adeline, Lokonga, Muheim, Wolfe; Moffi, Grønbæk.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1) — Batz; Itakura, Sander, Chiarodia; Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich; Mohya, Hack; Lidberg.